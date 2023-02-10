EPDK'dan deprem bölgesinde faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ilişkin karar: OHAL süresince ertelendi

Buna göre, OHAL süresince Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya'da kurulu ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bu illerde faaliyet gösteren; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi bu illerde olan tedarik şirketleri için ödemekle yükümlü olunan, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına karar verildi.

OHAL SÜRESİNCE UYGULANACAK

Söz konusu şirketlerin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında sunmakla yükümlü oldukları teminatların bulundurulmaması halinde ilgili mevzuatta yer alan temerrüt hükümlerinin OHAL süresince uygulanmaması kararlaştırıldı.