Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Emekli Sandığı 4C maaşları ödenecek mi? Şubat 2023 MEMUR EMEKLİ maaş ödeme takvimi!

Memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili önemli açıklama geldi. Türkiye geneli memur maaşları alınan karar gereği erken ödenecek. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Memur emeklilerinin maaşları ödenecek mi? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşlarının ödemesi 4 gün erkene çekildi.
Böylece tüm Türkiye'de maaşlar 11 Şubat 2023 tarihinde hesaplara geçecek. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alındı.
Memur maaş ödemeleri ayın 15'inde yapılmaktadır. Ancak Şubat ayı için alınan kararla ödeme tarihi öne çekilerek maaşlar erken tarihte yatacak.
ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.
Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;
4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.