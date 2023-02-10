Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Emekli Sandığı 4C maaşları ödenecek mi? Şubat 2023 MEMUR EMEKLİ maaş ödeme takvimi!

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.



Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;



4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.