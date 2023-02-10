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    • Ekonomi
    • 10.02.2023 21:00
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    • 10.02.2023 21:00
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    Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Emekli Sandığı 4C maaşları ödenecek mi? Şubat 2023 MEMUR EMEKLİ maaş ödeme takvimi!

    Memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ve memur aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Memur emeklilerinin maaşları ödenecek mi? Şubat 2023 MEMUR EMEKLİ maaş ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    Memur maaşları yarın yatacak mı 2023?

    Memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili önemli açıklama geldi. Türkiye geneli memur maaşları alınan karar gereği erken ödenecek. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Memur emeklilerinin maaşları ödenecek mi? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur maaşlarının ödemesi 4 gün erkene çekildi.

    Böylece tüm Türkiye'de maaşlar 11 Şubat 2023 tarihinde hesaplara geçecek. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alındı.

    Memur maaş ödemeleri ayın 15'inde yapılmaktadır. Ancak Şubat ayı için alınan kararla ödeme tarihi öne çekilerek maaşlar erken tarihte yatacak.

    ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.

    Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

    SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

    4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.



        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

        SSK aylıklarından;

        17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
        21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
        25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.

        BAĞ-KUR aylıklarından;

        25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
        27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.

        BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi Memur maaşları yarın yatacak mı? 11 Şubat 2023 Emekli Sandığı 4C maaşları ödenecek mi? Şubat 2023 MEMUR EMEKLİ maaş ödeme takvimi!
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