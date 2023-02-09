Yüzsüzler işlem yapamayacak! Borsa 5 gün durduruldu

Deprem sonrasında ilk işlem gününde yüzde 1.35, salı günü yüzde 8.62 düşen Borsa İstanbul'da, değer kaybının kesilmemesi üzerine işlemler durduruldu. Endeks dün açılışın hemen ardından yüzde 5 düşünce devre kesici çalıştı. Daha sonra tekrar başlayan işlemlerde düşüşün yüzde 7'ye ulaşması üzerine ikinci kez devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin 5 iş günü süreyle durdurulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. İşlemler durdurulduğunda endeks yüzde 7.09'luk düşüşle 4 bin 186 seviyesinde bulunuyordu. OHAL ilan edilen 10 ilde 380 bin bireysel yatırımcı bulunuyor. Borsada 2.5 günlük kayıp yüzde 16.2'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 1 trilyon liraya yakın azaldı.



YÜZSÜZLERE TEPKİ

Borsadaki bu düşüşler sırasında çimento ve beton hisselerinin 3 gün üst üste tavan olması büyük tepki çekmişti. Ahlaksızca yapılan alımlar yüzünden borsa yüzsüzleri ile ilgili inceleme yapılması da istenmişti. Gerek sosyal medyadan gerekse diğer kanallardan yatırımcıların tepkileri üzerine işlemler 5 iş günü süreyle durduruldu.



DÜNKÜ İŞLEMLER İPTAL

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü (14 Şubat akşamına kadar) kapatılmasına ve dünkü işlemlerin iptaline karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle işlemlerin kapatılmasına ve 8 Şubat'ta gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptal edilmesine karar verilmiştir'' denildi.