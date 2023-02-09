Yüzsüzler işlem yapamayacak! Borsa 5 gün durduruldu

Deprem sonrasında ilk işlem gününde yüzde 1.35, salı günü yüzde 8.62 düşen Borsa İstanbul'da, değer kaybının kesilmemesi üzerine işlemler durduruldu. Endeks dün açılışın hemen ardından yüzde 5 düşünce devre kesici çalıştı. Daha sonra tekrar başlayan işlemlerde düşüşün yüzde 7'ye ulaşması üzerine ikinci kez devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin 5 iş günü süreyle durdurulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. İşlemler durdurulduğunda endeks yüzde 7.09'luk düşüşle 4 bin 186 seviyesinde bulunuyordu. OHAL ilan edilen 10 ilde 380 bin bireysel yatırımcı bulunuyor. Borsada 2.5 günlük kayıp yüzde 16.2'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 1 trilyon liraya yakın azaldı.
YÜZSÜZLERE TEPKİ
Borsadaki bu düşüşler sırasında çimento ve beton hisselerinin 3 gün üst üste tavan olması büyük tepki çekmişti. Ahlaksızca yapılan alımlar yüzünden borsa yüzsüzleri ile ilgili inceleme yapılması da istenmişti. Gerek sosyal medyadan gerekse diğer kanallardan yatırımcıların tepkileri üzerine işlemler 5 iş günü süreyle durduruldu.
DÜNKÜ İŞLEMLER İPTAL
Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü (14 Şubat akşamına kadar) kapatılmasına ve dünkü işlemlerin iptaline karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle işlemlerin kapatılmasına ve 8 Şubat'ta gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptal edilmesine karar verilmiştir'' denildi.
24 SAATTE İLK TAZMİNAT ÖDENDİ
Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasında arama kurtarma çalışmalarıyla beraber yaraların hızlı şekilde sarılması için adeta seferberlik ilan edilirken, DASK ihbarları da alınmaya başladı. Mücbir sebep ilan edilen 10 ilde konutların sadece yüzde 44'ü sigortalı olup, ilk tazminatı ödemesi de dün itibariyle yapıldı. Depremin hemen ardından Ankara'daki DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi devreye girdi ve ihbarları almaya başladı. 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapıldı. Bugün itibariyle görevlendirilen bağımsız eksperler ve inşaat mühendislerinden oluşan ekipler tüm bölgelerde incelemeye başlayacak.
2 MİLYON 175 BİNİNDE VAR
DASK'ın verilerine göre; ülkemizde 20 milyon konut bulunuyor, 10.9 milyonu sigortalı durumda. Depremden büyük zarar gören 10 ildeki 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında olup, 1 milyon 250 bininin sigortası bulunmuyor. Gaziantep yüzde 65, Kilis yüzde 60, Malatya yüzde 54.4, Kahramanmaraş yüzde 54 sigorta oranı ile ilk sıralarda yer alıyor. Bu oran, Hatay'da yüzde 40, Adana'da yüzde 46, Kilis'te yüzde 60, Adıyaman'da yüzde 45, Diyarbakır'da yüzde 34, Şanlıurfa'da yüzde 53, Osmaniye'de yüzde 43. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu Gaziantep'te yaklaşık 340 bin konutun sigortası bulunuyor. Konutu zarar görenler çağrı merkezi, internet sitesi ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Hazal ATEŞ
İLAÇ SATIŞLARI REÇETESİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanların, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini duyurdu. Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak. Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.