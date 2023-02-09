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    • Ekonomi
    • 09.02.2023 09:07
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    • 09.02.2023 09:07
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    BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 9 Şubat 2023 Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?

    Borsa İstanbul'dan bir önceki gün yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." ifadelerine yer verildi. Peki BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 9 Şubat 2023 Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?

    BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından Borsa İstanbul'da dünkü işlemler iptal edildi. Gözler 9 Şubat Perşembe gününe çevrildi. Peki Borsa bugün açık mı kapalı mı? Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?

    BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

    Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında Borsa İstanbul'da bir önceki gün (8 Şubat 2023) yapılan işlemler iptal edildi. Kararın ardından yapılan açıklamada borsanın 5 iş günü kapalı olacağı belirtildi.

    İKİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANMIŞTI

    Dün neler oldu?

    BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

        BORSADA İŞLEMLER TAMAMEN DURDURULDU

        Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

        BORSA 5 GÜN KAPALI OLACAK

        İşlemlerin durdurulmasının ardından yapılan açıklama şöyle:

        "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine ve söz konusu kararların Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine karar verildi."
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        Haberler Ekonomi BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 9 Şubat 2023 Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?
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