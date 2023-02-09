BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 9 Şubat 2023 Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından Borsa İstanbul'da dünkü işlemler iptal edildi. Gözler 9 Şubat Perşembe gününe çevrildi. Peki Borsa bugün açık mı kapalı mı? Borsa kaç gün kapalı? Borsa İstanbul neden kapandı, ne zaman açılacak?
BORSA BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?
Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında Borsa İstanbul'da bir önceki gün (8 Şubat 2023) yapılan işlemler iptal edildi. Kararın ardından yapılan açıklamada borsanın 5 iş günü kapalı olacağı belirtildi.
İKİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANMIŞTI
Dün neler oldu?
BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.