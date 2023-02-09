Deprem bölgesinde lüks olarak satılan birçok site yerle bir oldu

Yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığı 10 ilde kurtarma çalışmaları insan üstü gayretlerle devam ediyor. Bölgede yıkılan binaların birçoğunun büyük reklamlarla tanıtılıp yüksek fiyatlarla satılmış olması dikkat çekiyor. Yıkılan sitelerin daha önce verilen ilanlarında konutlar için 3 milyon liraya yakın fiyatlar belirlendiği görülüyor. Hatay'da Güçlü Bahçe Sitesi, Antakya'da Mas Sitesi yıkılan lüks konutlardan birkaçı. Yine Malatya'da Doğa ve Asur siteleri de 2.5 milyon liranın üzerinde dairelerin satıldığı sitelerden. Bu siteler de depreme dayanamadı. Kahramanmaraş'ta Kocabaş ve Bahçeler siteleri de yıkılan binalar arasında. Söz konusu binaları yapan inşaat firmalarının mercek altına alındığı da öğrenildi.

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