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    Turizmin zirvesi Erciyes

    Erciyes kayak merkezi, yarıyıl tatilini dolu geçirdi, 2 haftada 600 binin üzerinde konuk ağırladı.

    Turizmin zirvesi
    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yarıyıl tatili döneminde yerli ve yabancı 600 binin üzerinde misafir ağırladı.

    Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu dönemde otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini belirterek, "Biz açıkçası yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyorduk ancak ziyaretçi sayısı bu rakamı aşarak 600 binin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

    Erciyes'e gelen misafirlerin kent ekonomisine verdiği katkıdan da bahseden Cıngı, şunları söyledi:

    "Erciyes'e kayak turizmi için gelen misafirlerimiz günübirlik de olsa, otelde kalmasa bile en azından şehre uğrayıp sucukpastırma almadan memleketine dönmüyor. Erciyes'teki turizm, şehrimizde çok yoğun bir ekonomik canlanmaya da vesile oluyor. Yarıyıl tatilinde ağırladığımız misafirlerimiz, kent ekonomisine yaklaşık 700 milyon liralık katkı sağladı."
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