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    • Ekonomi
    • 06.02.2023 09:55
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    • 06.02.2023 10:26
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    Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4'lük depremin ardından Borsa İstanbul'dan flaş açıklama! 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4'lük depremin ardından Borsa İstanbul'dan flaş bir açıklama geldi. Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

    8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

    İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:

    "Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4'lük depremin ardından Borsa İstanbul'dan flaş açıklama! 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
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