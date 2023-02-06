Kabine gündeminde ekonomi olacak (6 Şubat ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. Son kabine toplantısında yapılandırma müjdesini veren Erdoğan'ın, yine ekonomiye dair yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Kabine'de geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık yer alacak. EYT teklifindeki son durumun da ele alınacağı toplantıda, ekonomide atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.
YERLİ TURİSTE ERKEN REZERVASYON UYARISI
ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatil bölgelerindeki otellere dış pazardan rezervasyonların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirterek, yerli turistleri tatil planlarında acele etmeleri konusunda uyardı. İzmir, İstanbul, Antalya gibi tatil bölgelerinde rezervasyonların yüzde 70'inin dış pazara entegre olduğunu kaydeden Demir, "Otellerde dış pazardan rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Doluluklar yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda" dedi.
HIZLI TREN YOLCUSU 9.3 MİLYONU AŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile seyahat edenlerin sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini aştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Günde ortalama 30 bin yolcunun kullandığı YHT'lerde, 28 Ekim'de günlük 35 bin 792 yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda seyahat eden yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi. Bölgesel trenlerde de artış oranı yüzde 174.5 oldu. Geçen yıl bölgesel trenlerde 12 milyon 723 bin vatandaşımız yolculuk yaptı."
KURA SIRASI İZMİR'DE
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladıklarını belirterek, "Toplam 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik" dedi. Kurum, İzmir'de kuraların bugün başlayacağını söyledi.
SOSYAL medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Şimdi sıra İzmir'de! 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz" ifadesini kullandı. Toplam 224 bin 830 başvuru yapılan İzmir'deki sosyal konutların kuraları, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek.
YERLİ TURİSTE ERKEN REZERVASYON UYARISI
ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatil bölgelerindeki otellere dış pazardan rezervasyonların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirterek, yerli turistleri tatil planlarında acele etmeleri konusunda uyardı. İzmir, İstanbul, Antalya gibi tatil bölgelerinde rezervasyonların yüzde 70'inin dış pazara entegre olduğunu kaydeden Demir, "Otellerde dış pazardan rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Doluluklar yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda" dedi.
HIZLI TREN YOLCUSU 9.3 MİLYONU AŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile seyahat edenlerin sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini aştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Günde ortalama 30 bin yolcunun kullandığı YHT'lerde, 28 Ekim'de günlük 35 bin 792 yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda seyahat eden yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi. Bölgesel trenlerde de artış oranı yüzde 174.5 oldu. Geçen yıl bölgesel trenlerde 12 milyon 723 bin vatandaşımız yolculuk yaptı."
KURA SIRASI İZMİR'DE
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladıklarını belirterek, "Toplam 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik" dedi. Kurum, İzmir'de kuraların bugün başlayacağını söyledi.
SOSYAL medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Şimdi sıra İzmir'de! 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz" ifadesini kullandı. Toplam 224 bin 830 başvuru yapılan İzmir'deki sosyal konutların kuraları, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek.