100. yıl özel seri Togg’a sahip olmak isteyenler için NFT yarışı başladı

TOGG, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturdu. 2023 adet NFT için teklif verme süreci Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden dün saat 19.23'te başladı, 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Açık artırmada NFT satın alanlar; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek '100. Yıl Özel Seri' Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek. Söz konusu NFT'ler 1'den 2023'e kadar numaralandırıldı.





Örneğin 1 numaralı NFT'yi satın alan kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak. Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak '100. Yıl Özel Seri' amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.



DİJİTAL CÜZDANLAR HAZIRLANDI

TRUMORE uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden 'cüzdanını' hazırladı. Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasında oturum sayısı 1.1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi '100. Yıl Özel Seri' Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.