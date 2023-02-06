Ders 'Zam'anı! Saati 1500 TL'yi buldu

genel gider gibi zorunlu ücretlerle yüzde 65'lik zam sınırını delen özel okullar velileri bezdirirken; özel ders fiyatları da şaşırttı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Sınavı (YKS) yaklaştı.Çocuklarının bu sınavlara daha iyi hazırlanmasını ve eksiklerini tamamlamasını isteyen pek çok veli özel derslere yöneldi. Ancak fiyatlar dudak uçuklattı. Ağırlıklı olarak öğretmenlerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı sektörde saatlik ücretler dudak uçuklattı.Talebin fazla olduğunu gören kimi öğretmenler, istediği ücretleri artırdı. Sektörde özel derslerin saat ücretleri bin 500 liraya kadar çıktı. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre; saatine 250- 300 lira isteyenler de olduğu gibi, ağırlıklı ortalamanın 500- 600 lira seviyelerine çıktığı görüldü. Saati bin 500 liradan haftada 2 saat ders alan bir öğrenci için aylık ücret 12 bin liraya çıkarken, ders saati haftada 4 saate çıktığında da rakam 24 bin lirayı buluyor.İnternette verdikleri ilanlarla öğrenci bulan öğretmenler, aldıkları ücretler kayıtsız olduğu için vergi ödemiyor. Ayrıca öğretmenlerin pek çoğu bu işleri okul yönetimlerine bildirmiyor. Fiyatlara tepki gösteren veliler, her iki tarafı da memnun edecek tarifeler istiyor.Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslar düzenledi. Bakan Mahmut Özer, dört farklı alanda 250 bin öğrencinin kış okullarına katıldığını açıkladı. Bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlarla eğlenerek öğrendikleri kış okulları 81 ilde 14 bin öğretmenle düzenlendi. BİLSEM'lerde bilim ve sanat kurslarından da 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrenciler faydalandı.öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapacak. İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına geçilecek. Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli şekilde uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayarak genişletilecek.