Hareketlenen kış turizminde fiyatlar büyük şaşkınlık yarattı

Sömestr tatilinin gelmesi, kar yağışlarının başlaması kış turizmini hareketlendirdi. Dağlardaki otellerde doluluk artarken fiyatlar da tartışılmaya başladı. Uludağ'da, bir kişinin gecelik konaklama fiyatı 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. Günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 690 TL'yi gözden çıkaracak. Teleferik ile gidiş-dönüşün 130 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 900, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli ise 700 TL. Yarım sucuk ekmek ise 100-150 TL arasında satılıyor. Uludağ'da bir gecelik konaklama ile diğer giderlerin minimum maliyeti 6 bin TL'yi buluyor. 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon bu yıl geç başladı. Uludağ'da, 27 Ocak'ta yağan karın ardından kayak pistleri 28 Ocak'ta açıldı. Otellerdeki doluluk oranı sömestir tatilinin ilk haftasında yüzde 40'larda kalırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ'da, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı.







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