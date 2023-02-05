GSS borçları siliniyor! Hangi ödemeler ortadan kalkacak? Gelir testi nasıl yapılacak? Kimler borçtan kurtulacak?





30 HAZİRAN'A KADAR SÜRE

Yasa ile sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılanlar, daha önce gelir testine girmemişse ve 30 Haziran'a kadar gelir testi yaptırırsa hane içindeki geliri 3 bin 336 liradan az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. GSS prim borcunuzun olduğundan emin değilseniz mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemesi gerekiyor. Primin tutarı aylık 300,23 lira.