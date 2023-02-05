Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    GSS borçları siliniyor! Hangi ödemeler ortadan kalkacak? Gelir testi nasıl yapılacak? Kimler borçtan kurtulacak?

    Yapılandırma yasası Genel Sağlık Sigortası borcu olanları da kapsayacak. Üstelik bu borçlar için farkı kolaylıklar sağlanacak. Sadece anaparayı ödeme, test ile borcu sildirme gibi kolaylıklar sunulacak...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Teste gir borcu sildir

    Meclis maratonu devam eden yapılandırma düzenlemesi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların da yüzünü güldürecek. Borcu olanlar, 31 Temmuz'a kadar öderse sadece anaparayı vercek. Gecikme cezası, faiz ve enflasyon farkı alınmayacak.


    30 HAZİRAN'A KADAR SÜRE
    Yasa ile sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılanlar, daha önce gelir testine girmemişse ve 30 Haziran'a kadar gelir testi yaptırırsa hane içindeki geliri 3 bin 336 liradan az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. GSS prim borcunuzun olduğundan emin değilseniz mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemesi gerekiyor. Primin tutarı aylık 300,23 lira.



    KİMLER YARARLANACAK?
    ◗ Geçmişte GSS primini ödemeyenler.
    e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.
    ◗ 31 Aralık 2022 öncesinden prim borcu birikenler.



        NE YAPILACAK?
        ◗ Borcunu 31 Temmuz'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.
        ◗ 30 Haziran'a kadar girdiği gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.



        KİMLERİN PRİMİ ÖDENİYOR, KİMLER MUAF?
        Sigortalı çalışanlar, memurlar ve emekliler
        Anne, baba ya da eşinden dolayı sigortalı olanlar
        Ba-Kur primi ödeyenler
        İşsizlik maaşı alanlar
        Kısa çalışma ödeneği alanlar
        İŞKUR kurslarına katılanlar
        Gelir testinde geliri düşük çıkanlar
        18 yaş altı tüm çocuklar
        Gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Yaş şartı lise mezunlarında 20, üniversitede ise 25.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral ve Ekrem’in yeni adaylık planı
        Haberler Ekonomi GSS borçları siliniyor! Hangi ödemeler ortadan kalkacak? Gelir testi nasıl yapılacak? Kimler borçtan kurtulacak?
            SON DAKİKA