Fıstıktaki fiyat oyunu tatlıcıları isyan ettirdi!

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan baklavanın olmazsa olmaz malzemelerinden fıstık, stokçular nedeniyle uçuşa geçti. Kilosu 800 liraya kadar çıkan fıstığın stoklandığını iddia eden tatlıcılar tedbir alınmasını istiyor. Son bir yılda 165 TL'den 630 TL bandına çıkan yeşil fıstık fiyatları tatlılara yansıdı. Baklava fiyatları artarken tatlıcılar yaşananları ve sektördeki sıkıntıları şöyle anlattı: "Gaziantep ve Şanlıurfa yöresinde önümüzdeki 3 yıla kadar yetecek fıstık var, stokçular peyder pey bir araya gelerek fıstık fiyatlarını uçuruyor. 630 lira fıstık yazık Allah'tan korkun. Geçen yıldan bu yana ne oldu da bu kadar arttı. Fıstık fiyatları böyle giderse müdahale edilmezse 1 ay sonra 800 liraya çıkacak, biz acaba baklavayı ne kadar verebileceğiz."
SIFIR OTO BASKINI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla inceleme başlattığını bildirdi. Açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, bayilere elden para verip vermedikleri araştırılmıştır. Aınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."
850'Lİ HATLARA CEZA YAĞDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/ acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen BTK, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı. Vatandaşla izinsiz iletişime geçen firmalara alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı. Barış ŞİMŞEK