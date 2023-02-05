Fıstıktaki fiyat oyunu tatlıcıları isyan ettirdi!

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan baklavanın olmazsa olmaz malzemelerinden fıstık, stokçular nedeniyle uçuşa geçti. Kilosu 800 liraya kadar çıkan fıstığın stoklandığını iddia eden tatlıcılar tedbir alınmasını istiyor. Son bir yılda 165 TL'den 630 TL bandına çıkan yeşil fıstık fiyatları tatlılara yansıdı. Baklava fiyatları artarken tatlıcılar yaşananları ve sektördeki sıkıntıları şöyle anlattı: "Gaziantep ve Şanlıurfa yöresinde önümüzdeki 3 yıla kadar yetecek fıstık var, stokçular peyder pey bir araya gelerek fıstık fiyatlarını uçuruyor. 630 lira fıstık yazık Allah'tan korkun. Geçen yıldan bu yana ne oldu da bu kadar arttı. Fıstık fiyatları böyle giderse müdahale edilmezse 1 ay sonra 800 liraya çıkacak, biz acaba baklavayı ne kadar verebileceğiz."