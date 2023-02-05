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    Fıstıktaki fiyat oyunu tatlıcıları isyan ettirdi!

    Yaklaşan Ramazan öncesi fıstıktaki fiyat oyunu tatlıcıları isyan ettirdi. Kilosu 800 liraya kadar çıkan fıstık baklavanın da tadını bozdu. Tatlıcılar ürünün saklandığını iddia ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Fıstık gibi kazanç

    Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan baklavanın olmazsa olmaz malzemelerinden fıstık, stokçular nedeniyle uçuşa geçti. Kilosu 800 liraya kadar çıkan fıstığın stoklandığını iddia eden tatlıcılar tedbir alınmasını istiyor. Son bir yılda 165 TL'den 630 TL bandına çıkan yeşil fıstık fiyatları tatlılara yansıdı. Baklava fiyatları artarken tatlıcılar yaşananları ve sektördeki sıkıntıları şöyle anlattı: "Gaziantep ve Şanlıurfa yöresinde önümüzdeki 3 yıla kadar yetecek fıstık var, stokçular peyder pey bir araya gelerek fıstık fiyatlarını uçuruyor. 630 lira fıstık yazık Allah'tan korkun. Geçen yıldan bu yana ne oldu da bu kadar arttı. Fıstık fiyatları böyle giderse müdahale edilmezse 1 ay sonra 800 liraya çıkacak, biz acaba baklavayı ne kadar verebileceğiz."



    SIFIR OTO BASKINI
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla inceleme başlattığını bildirdi. Açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, bayilere elden para verip vermedikleri araştırılmıştır. Aınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."



    850'Lİ HATLARA CEZA YAĞDI
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/ acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen BTK, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı. Vatandaşla izinsiz iletişime geçen firmalara alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı. Barış ŞİMŞEK



        60 BİN İŞÇİYE YENİ KADRO
        Geçtiğimiz afta kamuda çalışan sözleşmelilere kadro yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bir kadro müjdesi de geçici işçilere geldi. 60 bin geçici işçiyi kapsayacak çalışmak bitmek üzere. Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor. Geçici işçiler, Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, Şeker fabrikaları ve benzeri kurumlarda görev yapıyorlar. 60 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde duruluyor.12 ay çalışılacak bir model üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak. Sosyal haklarında da iyileştirmeler olacak.

        ÇİKOLATADA KURŞUN VAR
        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, çikolata ve kakaolu ürünlerde kurşun olduğunu belirterek, "Bir analizde, bitter çikolatada kurşun oranı 400 mikrogram çıktı. Çocuklarda 2,2 mikrogramdan sonrası istenmiyor. Ağır metaller kanserojenik etki yapar" dedi.

        GOOGLE'A YENİ SORUŞTURMA
        Rekabet Kurumu, Google hakkında açtığı 4 soruşturmayı tamamlarken, 5'inci soruşturmayı açtı. Yeni soruşturmada Google'ın internet üzerinden bir ürün almak için arama motoruna ürün adını giren vatandaşları mecburi yönlendirmeye tabii tutup tutmadığı araştırılacak.

        MOTORİNE 68 KURUŞ İNDİRİM
        Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyor. Önceki geceki indirimin ardından, yeni indirim dün geldi. Motorinin litre fiyatı 68 kuruş indirildi. Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Motorin fiyatları İstanbul'da 21.15 TL, Ankara'da 21.45 TL ve İzmir'de 21.49 TL oldu.

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        Haberler Ekonomi Fıstıktaki fiyat oyunu tatlıcıları isyan ettirdi!
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