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    • Ekonomi
    • 03.02.2023 10:03
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    • 03.02.2023 11:03
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    Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 11 ayın en düşük seviyesi

    Son dakika haberi! Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu. Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir." dedi.

    takvim.com.tr
    Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 olarak gerçekleşti.

    OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | VİDEO İZLE

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi.

    11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu. Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Yurt içi üretici fiyatları ise son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

    BEKLENTİLER
    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 3,66 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceğini hesaplamıştı.

    TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:



    ÖNÜMÜZDEKİ AYLARIN ÇOK DAHA İYİ OLACAĞINI İŞARET ETMEKTEDİR.
    Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir. Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir."

    "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız." ifadelerini kullandı.


    ÖNCE İTİRAF SONRA SAVUNMA

        Enflasyonun gerileme trendine girmesi sonrası düşüşü itiraf eden ancak yine de savunma yapmaya devam eden küresel çetenin Türkiye'deki sözcüsü ekonomistlerden CHP yandaşı Mahfi Eğilmez, "Enflasyon, baz etkisiyle düşmekle birlikte beklendiği kadar düşmüyor. Ocak 2022 aylık enflasyonu % 11,1 idi 2023 Ocak aylık enflasyonu % 6,65 oldu. Ocak 2023 itibarıyla 12 aylık enflasyon % 57,68. Sadece baz etkisiyle düşüş de bir yere kadar tabii." dedi.


        Geçtiğmiz aylarda faiz düştüğü halde dolar ve euronun tepki vermemesi, Borsa İstanbul'un günün ilk yarısında rekor kırması ve rezervlerin 2022 yılının en yüksek seviyesine gelmesine rağmen felaket senaryoları yazmaya devam eden CHP yandaşı ekonomislter Mahfi Eğilmez ve Özgür Demirtaş, sosyal medyadan manipülasyona başlamıştı.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi istatistikleri de açıklandı.

        İşte TÜİK'ten yapılan açıklamanın tam metni:

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

        YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %86,46, AYLIK %4,15 ARTTI
        Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

            SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %70,49 ARTTI
            Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.

            Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.

            SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %5,12 ARTTI
            Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6,08 artış, imalatta %5,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,13 azalış ve su temininde %2,15 artış olarak gerçekleşti.

            Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,46 artış, dayanıklı tüketim malında %7,34 artış, dayanıksız tüketim malında %8,19 artış, enerjide %0,64 azalış ve sermaye malında %6,29 artış olarak gerçekleşti.

            YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
            Yıllık en düşük artış; %28,97 ile ana metaller, %43,33 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %47,77 ile kauçuk ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %237,14, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %147,26, diğer metalik olmayan mineral ürünler %145,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

            AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
            Aylık en yüksek azalış; %9,00 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,13 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler %20,42, kömür ve linyit %15,37, diğer ulaşım araçları %13,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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