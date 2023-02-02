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    • Ekonomi
    • 02.02.2023 16:27
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    • 02.02.2023 16:50
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    FED'in faiz kararı sonrası ECB de artırdı: Avrupa Merkez Bankası 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    2008’den bu yana en yüksek seviye!

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.

    Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3'e, mevduat faizinin yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,25'e yükseltildiği kaydedildi.

    ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti. Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan ve aralıkta 50 baz puan artırmıştı.

    FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA
    Para piyasaları, çoğunlukla 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, enerji fiyatlarındaki son düşüşe rağmen enflasyonun yüksek kalacağı endişesinin bir işareti olarak ECB faiz oranlarını artırması dikkati çekti.

    ECB'nin faiz artırım hamlesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün erken saatlerde yaptığı 50 baz puanlık ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yaptığı 25 baz puanlık artışının ardından geldi.

    ECB, aldığı yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, daha fazla faiz artışının da masada olduğuna işaret etti.

    ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli." denildi.

    Açıklamada, faiz oranların enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı belirtilerek, planlandığı gibi mart ayından sonra bilançonun küçültülmeye başlanacağı kaydedildi.

    FED FAİZ ORANINI 25 BAZ PUAN ARTIRDI
    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

        Açıklamada son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilerek, istihdam artışlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

        Fed'in açıklamasında, "Enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi dikkati çekti.

        Komitenin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı çok büyük insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor ve artan küresel belirsizliğe katkıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü yinelendi.

        Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının "boyutu" belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi. Fed'in bir önceki karar metninde "boyutu" yerine "hızı" ifadesi kullanılmıştı.

        FAİZ ORANI 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIKTA
        ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, geçen yıl mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

        Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

        Geçen yıl art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

        Son artışla birlikte Fed, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

        Banka, faiz oranını geçen yıl mart ayından bu yana toplam 450 baz puan artırmış oldu.

        ABD'de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5'e gerilemişti.

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