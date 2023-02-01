Dünyanın gözü Fed faiz kararında! 2023'ün ilk toplantısı öncesi altın ve dolarda son durum

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybıyla 4.976,55 puandan tamamladı.

Dün, yüzde 0,1 artışla 18,8152'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8100'den işlem görüyor.

Analistler, Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte, dünya genelinde imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.890 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.