Dünyanın gözü Fed faiz kararında! 2023'ün ilk toplantısı öncesi altın ve dolarda son durum

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi risk iştahını destekliyor.
Fed bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin çoğaldığını kaydederek, bankanın enflasyondaki seyri analiz etmekte kullandığı istihdam maliyeti endeksinin, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttığını bildirdi.
Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasalarındaki duruma açıklık getirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, ülkede istihdam verilerindeki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini dile getirdi.
Analistler, piyasalarda ABD'deki "yumuşak iniş" senaryosunun hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 120 baz puanda seyrettiğini hatırlattı.
Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri geride bıraktığına dikkati çeken analistler, Alphabet, Amazon ve Apple gibi devlerin ise finansal sonuçlarını perşembe günü açıklayacağını vurguladı.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,46, Nasdaq endeksi yüzde 1,67 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.
Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe yüzde 0,1 büyüme kaydetti.