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    • Ekonomi
    • 06.11.2022 14:51
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    • 31.01.2023 13:42
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    TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak?

    TOKİ Sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte İstanbul için kura tarihi ne zaman merak edilip araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022?

    TOKİ kura çekim tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar İstanbul kura çekim tarihini merak edip araştırıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ İstanbul kura çekim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ AYIN KAÇINDA?

    TOKİ kura çekimlerinin il il yapılıp ardından ise bir ya da iki gün içerisinde isim listesinin açıklanaması bekleniyor. Ancak şu anda kura çekimleri il ve ilçeler hakkında net bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelir gelmez detaylarını ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

        İSTANBUL'DA KONUTLARIN YAPILACAĞI İLÇELER

        *ARNAVUTKÖY

        *BAŞAKŞEHİR

        *ESENLER

        *ÇATALCA

        *SİLİVRİ (SELİMPAŞA)

        *TUZLA

        TOKİ KURA SONUCUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

        TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekilişi sonucunu TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak?
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