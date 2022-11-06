Sahibinden ikinci el araba satanlar dikkat! Bunu yapana 10 yıl hapis cezası! Yargıtay'dan emsal karar





KİLOMETREYİ DÜŞÜRÜP ARAÇ SATANLARA 10 YIL HAPİS

Aracın gerçek değerinden daha yüksek değere satmak için yapılan hilelerden biri de aracın kilometresini düşürmek. Gerek teknik yöntemlerle gerekse de yeni araçlarda yazılım vasıtasıyla kilometre değeri düşürülebiliyor. Araçlarda kilometresi aracın değerini etkileyen asli unsurlarından birisi olarak görülüyor. Aracın yıpranma payının hesaplanması ve ileride çıkabilecek sorunların ve motor ömrü bakımından çok önemli bir husus olarak biliniyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilecek cezalar şöyle açıklanıyor: