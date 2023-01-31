Kıra gibi aidat! İstanbul'da aidatlar yüzde 100'ün üzerinde arttı





BEYKOZ ZİRVE YAPTI

Bazı site aidatlarında ise İstanbul'daki ortalama kira fiyatlarını geçen bir tablo ortaya çıktı. Beykoz'da bulunan bir villa sitesi 11 bin lira ile İstanbul'da en yüksek aidat ödemesini talep ederken; Sarıyer Kilyos'taki villalarda 10 bin, Kadıköy Kalamış'taki rezidanslarda 8 bin, Beşiktaş'taki rezidanslarda 7 bin 500 ve Bakırköy Florya'daki bahçe dublekslerde aidatlar 5 bin 500 lira olarak tespit edildi. En yüksek aidat talep eden ilçelerdeki ortalama rakam ise Şişli'de 8 bin 575, Büyükçekmece'de 7 bin 477, Beşiktaş'ta 7 bin 334, Beykoz'da 6 bin 650, Bakırköy'de 6 bin 283 lira oldu.