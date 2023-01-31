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    Kıra gibi aidat! İstanbul'da aidatlar yüzde 100'ün üzerinde arttı

    İstanbul’da 21 ilçede aidatlar yüzde 100’ün üzerinde arttı. Ortalama aidatta Şişli bin 971 lira ile birinci oldu. 11 bin lira aidat isteyen bile çıktı...

    Kıra gibi aidat

    Site ve apartman aidatları rekora imza atıyor. Kimi yerlerde kirayla yarışıyor. Tapusor'un İstanbul'un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını incelediği rapora göre; 1 yılda İstanbul'da ortalama aidatlar site içerisinde yüzde 107, site dışında yüzde 118 artış gösterdi. Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Fatih, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar, Ataşehir olmak üzere İstanbul'da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış gözlemlendi.



    ARTIŞTA ÇEKMEKÖY BİRİNCİ
    Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları havuz bakımı gibi hizmetleri içerisinde barındıran sitelerde en yüksek aidat ödeyen ilçe ortalama bin 971 lira ile Şişli olurken; en düşük aidat ödemesi 423 lira ile Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Aidat fiyatı en fazla artan ilçe yüzde 175 ile Çekmeköy ve Kartal olurken; Pendik'te aidatlar yüzde 172, Küçükçekmece'de ise yüzde 129 yükseldi.



    İstanbul'da konut aidat ödemeleri ortak giderlerin daha az olduğu site dışı mülklerde de artmaya devam ediyor. Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler gibi ilçelerde 50-60 lira olan aidat rakamları 150-200 liraya ulaştı. Site dışı aidat ödemelerinde ilk sırayı 533 lira ile Sarıyer ve Beyoğlu paylaştı. Bu ilçeleri 420 lira ile Kadıköy ve 359 lira ile Beşiktaş ve 275 lira ile Bakırköy ilçeleri takip etti.



        BEYKOZ ZİRVE YAPTI
        Bazı site aidatlarında ise İstanbul'daki ortalama kira fiyatlarını geçen bir tablo ortaya çıktı. Beykoz'da bulunan bir villa sitesi 11 bin lira ile İstanbul'da en yüksek aidat ödemesini talep ederken; Sarıyer Kilyos'taki villalarda 10 bin, Kadıköy Kalamış'taki rezidanslarda 8 bin, Beşiktaş'taki rezidanslarda 7 bin 500 ve Bakırköy Florya'daki bahçe dublekslerde aidatlar 5 bin 500 lira olarak tespit edildi. En yüksek aidat talep eden ilçelerdeki ortalama rakam ise Şişli'de 8 bin 575, Büyükçekmece'de 7 bin 477, Beşiktaş'ta 7 bin 334, Beykoz'da 6 bin 650, Bakırköy'de 6 bin 283 lira oldu.



        EN YÜKSEK ŞİŞLİ'DE
        Site içinde ortalama aidatlar Şişli: 1.971 TL
        Beşiktaş: 1.490 TL
        Sarıyer: 1.385 TL
        Bakırköy: 1.322 TL
        Kadıköy: 1.052 TL

        SİTE DIŞI ORTALAMA AİDATLAR
        Sarıyer: 533 TL
        Beyoğlu: 533 TL
        Kadıköy: 420 TL
        Beşiktaş: 359 TL
        Bakırköy: 275 TL



        YÜZDE 175'E VARAN ARTIŞ

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        Haberler Ekonomi Kıra gibi aidat! İstanbul'da aidatlar yüzde 100'ün üzerinde arttı
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