Kıra gibi aidat! İstanbul'da aidatlar yüzde 100'ün üzerinde arttı

Site ve apartman aidatları rekora imza atıyor. Kimi yerlerde kirayla yarışıyor. Tapusor'un İstanbul'un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını incelediği rapora göre; 1 yılda İstanbul'da ortalama aidatlar site içerisinde yüzde 107, site dışında yüzde 118 artış gösterdi. Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Fatih, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar, Ataşehir olmak üzere İstanbul'da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış gözlemlendi.
ARTIŞTA ÇEKMEKÖY BİRİNCİ
Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları havuz bakımı gibi hizmetleri içerisinde barındıran sitelerde en yüksek aidat ödeyen ilçe ortalama bin 971 lira ile Şişli olurken; en düşük aidat ödemesi 423 lira ile Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Aidat fiyatı en fazla artan ilçe yüzde 175 ile Çekmeköy ve Kartal olurken; Pendik'te aidatlar yüzde 172, Küçükçekmece'de ise yüzde 129 yükseldi.
İstanbul'da konut aidat ödemeleri ortak giderlerin daha az olduğu site dışı mülklerde de artmaya devam ediyor. Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler gibi ilçelerde 50-60 lira olan aidat rakamları 150-200 liraya ulaştı. Site dışı aidat ödemelerinde ilk sırayı 533 lira ile Sarıyer ve Beyoğlu paylaştı. Bu ilçeleri 420 lira ile Kadıköy ve 359 lira ile Beşiktaş ve 275 lira ile Bakırköy ilçeleri takip etti.