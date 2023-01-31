Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borcu olan yüzbinlerce kişiye müjdeli haberi duyurdu. Peki 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma şartları nelerdir? Endeks silinmiş KYK borcu ne demek?
KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi borç yapılandırma düzenlemesi oldu.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu belirtilen düzenleme hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.
İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
"(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."
"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz."
TÜM YAPILANDIRILAN VERGI BORÇLARI SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI
Buna göre KYK borçları silinmedi ancak KYK borcu olanlar yapılandırma yapabilecek.