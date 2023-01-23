BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ? Son dakika 23 Ocak 2023 Borsa son durum! Yorumlar...

23 OCAK 2023 BORSA SON DURUM NE?

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,17'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,25 artışla 5.490,34 puandan tamamladı.