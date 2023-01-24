Konut kampanyasında vatandaşların yüzünü güldürecek adımlar: Kira öder gibi ev sahibi yapacak projede 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı..

Savaş, şunları kaydetti: "Programdan bankacılık mevzuatına göre ancak kredi yeterliliğine sahip vatandaşlarımız yararlanabilecek. Ülkemiz konut arz ve talep dengesine göre üç bölgede değerlendirilecek. Kullandırılacak azami konut finansman tutarı, birinci bölge için 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

Program kapsamında yüklenicilerin mülkiyetinde olan ve daha önce satılmamış konut veya konut projeleri yer alabilecek."