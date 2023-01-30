MTV GİB sorgulama ve ödeme ekranı 2023! MTV borcu nereden ve nasıl ödenir? Gecikme faizi kaç ne kadar, kaç TL 2023?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi için son güne gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ilk taksit ödemeleri bugün sona erecek. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 1. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri 2023!
MTV ödeme tarihleri, 2023 yılının ilk ayı itibariyle sorgulanmaya başlandı. MTV ödeme işlemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesi ve belirli bankalar üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. Her yıl belirli oranlarda artış gösteren MTV ödemeleri 101 bin TL'ye kadar değişkenlik gösterecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
MTV 2023 HESAPLAMA
Yeni MTV zam oranına göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300'ü aşmayan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 2 bin 120 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 2 bin 330 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 2 bin 545 TL MTV ödenecek.