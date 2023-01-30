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    • Ekonomi
    • 30.01.2023 15:24
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    • 30.01.2023 15:26
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    MTV GİB sorgulama ve ödeme ekranı 2023! MTV borcu nereden ve nasıl ödenir? Gecikme faizi kaç ne kadar, kaç TL 2023?

    MTV 1. taksit ödemeleri için bugün son gün. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahiplerinin bugün mesai bitimine kadar ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki, MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? MTV 1. taksit ödemeleri nereden yapılıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MTV GİB sorgulama ve ödeme ekranı 2023!

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi için son güne gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ilk taksit ödemeleri bugün sona erecek. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 1. taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri 2023!

    MTV ödeme tarihleri, 2023 yılının ilk ayı itibariyle sorgulanmaya başlandı. MTV ödeme işlemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesi ve belirli bankalar üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. Her yıl belirli oranlarda artış gösteren MTV ödemeleri 101 bin TL'ye kadar değişkenlik gösterecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



    MTV 2023 HESAPLAMA

    Yeni MTV zam oranına göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300'ü aşmayan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 2 bin 120 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 2 bin 330 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 2 bin 545 TL MTV ödenecek.

        Motor silindir hacmi 1301-1600'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL'yi aşmayan araçlar için 3 bin 694 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 4 bin 65 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL'yi aşan araçlar için 4 bin 435 TL MTV ödenecek. Aynı yaş aralığında motor silindir hacmi 1601-1800'e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 177 bin TL'yi aşmayan araçlar için 7 bin 179 TL, bu tutarı aşan araçlar için ise 7 bin 834 MTV ödenecek.



        MOTOSİKLET MTV'LERİ

        Yüzde 61.5'lik zam oranına göre, 1-3 yaş aralığındaki motosikletler ise en düşük MTV, 150.7 TL'den 395.7 TL'ye çıkarıldı. Buna göre, yeni yılda100-250 motor silindir hacmindeki motosikletler için 395.7 TL, 251-650 silindir hacmindeki motosikletler için 817.2 TL, 651-1200 silindir hacmindeki motosiklet için 2 bin 109 TL, 1201 ve üzerindeki motosiklet için ise 5 bin 116 TL MTV ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere toplam tutar üzerinden iki taksite bölünerek ödeniyor. Bankalar MTV ödemelerinde kullanıcılara ek taksitler sağlayabiliyor.
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        Haberler Ekonomi MTV GİB sorgulama ve ödeme ekranı 2023! MTV borcu nereden ve nasıl ödenir? Gecikme faizi kaç ne kadar, kaç TL 2023?
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