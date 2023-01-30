TÜED Genel Başkan Ergün, Başkan Erdoğan’a intibak mektubu gönderdi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle mektup gönderdi. Ergün, mektubunda, emekli aylıkları hesaplanma yöntemlerinin bazı dönemlerde değişmesinin farklı tarihlerde emekli olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



'KANUN ÇIKARILSIN'

"Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan; fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu çözüm beklemektedir. Zatıalinizin katkılarıyla 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapılmış ve bunlar arasındaki adaletsizlik takdirlerinizle giderilmişti. Bugün gelinen noktada, 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir." Ergün, "Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli" dedi.

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