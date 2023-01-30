Firmalara büyük fırsat! Yapılandırma mesaisi başlıyor

Kamuya olan borçların faizlerinin önemli bir kısmının silinerek, anaparasının 48 aya kadar taksitlendirilmesini öngören torba kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin önemli maddelerinden matrah artırımında artırılan matrah için yüzde 20 vergi alınması öngörülüyor. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar da yapılandırma kapsamında beyan edilecek.



30 NİSAN SON GÜN

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 30 Nisan'a kadar artırmak için başvuruda bulunabilecek. Matrah artırımı asgari olarak, 2018 takvim yılı için yüzde 35, 2019 takvim yılı için yüzde 30, 2020 takvim yılı için yüzde 25, 2021 takvim yılı için yüzde 20 oranında yapılacak. Artırılan matrah için yüzde 20 vergi alınacak. Matrah artırılan döneme ilişkin beyanname zamanında verilmiş ve tahakkuk eden vergiler ödenmişse, matrah artırımının vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Matrahı artırıp ödemesini zamanında yerine getirenlere vergi incelemesi yapılmayacak.



KDV'NİN YARISI ÖDENECEK

İşletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için, bedellerin yarısı esas alınarak KDV hesaplanarak süresi içinde ödenerek kayda alınacak. Bu işleme ilişkin geçmişe dönük vergi cezası uygulanmayacak.

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