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    Estetik operasyonlarında sıra sese geldi! Ünlülere benzemek isteyenler 15 bin ile 25 bin lirayı gözden çıkardı

    Estetik operasyonlarında sıra ‘Ses’e geldi. Sesini beğenmeyenler, daha karizmatik bir ton arzu edenler, ünlülere benzemek isteyenler doktorların kapısını aşındırıyor. Fiyat ise 15 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor...

    ’Ses’tetik

    Estetik pazarı son 5 yılda hızlı bir büyüme trendine girdi. Türkiye estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesine geldi. Hızlı büyüyen estetik pazarında müdahale çeşitleri de arttı. Son yılların gözde operasyonlarından biri de ses estetiği oldu. Bir rahatsızlığa bağlı sesinde bozulma olanların yanı sıra sesini fazla ince ya da kalın bulanlar ya da ses kalitesini beğenmeyenler de bu operasyonlara başvuruyor.



    20-40 DAKİKA SÜRÜYOR
    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, ses estetiği ameliyatı fiyatlarının ortalama 15 bin ile 25 bin lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. Operasyonların kullanılan tekniğe göre 20-40 dakika arasında değiştiğini aktaran Şanlı, bu işlem için daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep geldiğini, mevcut hastaların üçte birini yabancı hastaların oluşturduğunu kaydetti.



    İŞADAMLARI DA YAPTIRIYOR
    Prof. Dr. Hakan Birkent de hemen hemen bütün ülkelerden ses estetiği için hastalar geldiğini anlattı. Ses estetiğinin diğer ameliyatlara kıyasla henüz küçük bir paya sahip olduğunu ancak daha da artacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Birkent, bu operasyonların işadamları arasında da yaygın uygulanır hale geldiğini ifade etti.



        ÜNLÜLERE BENZEMEK İSTEYEN VAR
        Ses sanatçılarında, liderlik pozisyonu nedeniyle etkili karizmatik ses isteyen yöneticiler arasında ünlü seslere benzemek isteyenlerin olduğunu belirten uzmanlar, "Ses estetiği ameliyatıyla bir kişinin sesi başka birine veya ünlü birinin sesine dönüşemez. Kendi ses frekansı ve tınısının daha kalını veya incesi olabilir" yorumu yaptı. Ses için örnek alınan ünlü isimler arasında ise Ebru Gündeş, Sibel Can, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses'in yer aldığı belirtiliyor.



        GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN
        Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal da ses estetiğinin özellikle rahatsızlıklar nedeniyle yaşanan ses bozukluklarında uygulandığını söyledi. Bu yolla yaşlanan sesi gençleştirmenin de mümkün olduğunu kaydeden Şanal, hasta grubun büyük bir çoğunluğunu yetişkinlerin oluşturduğunu, spesifik durumlarda ise çocukluk çağında da ses estetiğinin uygulandığını vurguladı.

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        Haberler Ekonomi Estetik operasyonlarında sıra sese geldi! Ünlülere benzemek isteyenler 15 bin ile 25 bin lirayı gözden çıkardı
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