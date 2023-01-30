Estetik operasyonlarında sıra sese geldi! Ünlülere benzemek isteyenler 15 bin ile 25 bin lirayı gözden çıkardı

Estetik pazarı son 5 yılda hızlı bir büyüme trendine girdi. Türkiye estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesine geldi. Hızlı büyüyen estetik pazarında müdahale çeşitleri de arttı. Son yılların gözde operasyonlarından biri de ses estetiği oldu. Bir rahatsızlığa bağlı sesinde bozulma olanların yanı sıra sesini fazla ince ya da kalın bulanlar ya da ses kalitesini beğenmeyenler de bu operasyonlara başvuruyor.
20-40 DAKİKA SÜRÜYOR
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, ses estetiği ameliyatı fiyatlarının ortalama 15 bin ile 25 bin lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. Operasyonların kullanılan tekniğe göre 20-40 dakika arasında değiştiğini aktaran Şanlı, bu işlem için daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden talep geldiğini, mevcut hastaların üçte birini yabancı hastaların oluşturduğunu kaydetti.
İŞADAMLARI DA YAPTIRIYOR
Prof. Dr. Hakan Birkent de hemen hemen bütün ülkelerden ses estetiği için hastalar geldiğini anlattı. Ses estetiğinin diğer ameliyatlara kıyasla henüz küçük bir paya sahip olduğunu ancak daha da artacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Birkent, bu operasyonların işadamları arasında da yaygın uygulanır hale geldiğini ifade etti.