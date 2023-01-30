Estetik operasyonlarında sıra sese geldi! Ünlülere benzemek isteyenler 15 bin ile 25 bin lirayı gözden çıkardı





İŞADAMLARI DA YAPTIRIYOR

Prof. Dr. Hakan Birkent de hemen hemen bütün ülkelerden ses estetiği için hastalar geldiğini anlattı. Ses estetiğinin diğer ameliyatlara kıyasla henüz küçük bir paya sahip olduğunu ancak daha da artacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Birkent, bu operasyonların işadamları arasında da yaygın uygulanır hale geldiğini ifade etti.