Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor





SİBER KORUMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sınır kapılarındaki güvenlik kadar 'siber kapılardaki güvenliğin' önemli olduğuna vurgu yaptı ve 2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılı içindeki çalışmalar kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi" diye konuştu.



TESK HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İSTEDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi, insan sağlığını ve trafiği olumsuz etkileyen hurda araçların geri dönüşümü için teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesini talep etti.



ARAÇ SAHİPLİĞİNDE 3 ŞEHİR ZİRVEDE

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 26.5 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye 1 araç düşerken; Antalya, Muğla ve Burdur'da her 2 kişiden 1'inin araç sahipliği bulunuyor. Nüfusu 1 milyon 21 bin olan Muğla'da kayıtlı araç sayısı 591 bin 730.



FİLYOS YERLİ GAZ İÇİN GÜN SAYIYOR

TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, "Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan yok" diye konuştu. Mart hedefi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bilgin, "992 ana test var. Yüzde 63'ü tamam" dedi.

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