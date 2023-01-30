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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2002’de her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılıyordu. 2022’de 10.6 liraya indi.”ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ‘Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" dedi. Nebati, "2002'de faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.3'tü. Bu oran 2021'de yüzde 2.5'e geriledi. 2022'de ise yüzde 2.3'e kadar düşmesini bekliyoruz. Türkiye borçla, faizle değil yatırımla, üretimle büyüyor" paylaşımı yaptı.



    579 MİLYARLIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2022'de düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre öngörülen yatırım yüzde 43 arttı" dedi.



    MTV'DE BİRİNCİ TAKSİT ZAMANI
    2023 yılına ait Motorlu Taşıt Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi için sona gelindi. Her yıl 2 taksitte yatırılan MTV'nin ilk taksit ödeme süresi yarın sona erecek. Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya mobil uygulamasından 02.00- 23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkedeki bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.



        SİBER KORUMA
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sınır kapılarındaki güvenlik kadar 'siber kapılardaki güvenliğin' önemli olduğuna vurgu yaptı ve 2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılı içindeki çalışmalar kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi" diye konuştu.

        TESK HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İSTEDİ
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreyi, insan sağlığını ve trafiği olumsuz etkileyen hurda araçların geri dönüşümü için teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesini talep etti.

        ARAÇ SAHİPLİĞİNDE 3 ŞEHİR ZİRVEDE
        Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 26.5 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye 1 araç düşerken; Antalya, Muğla ve Burdur'da her 2 kişiden 1'inin araç sahipliği bulunuyor. Nüfusu 1 milyon 21 bin olan Muğla'da kayıtlı araç sayısı 591 bin 730.

        FİLYOS YERLİ GAZ İÇİN GÜN SAYIYOR
        TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, "Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan yok" diye konuştu. Mart hedefi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bilgin, "992 ana test var. Yüzde 63'ü tamam" dedi.

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor
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