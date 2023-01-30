Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" dedi. Nebati, "2002'de faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.3'tü. Bu oran 2021'de yüzde 2.5'e geriledi. 2022'de ise yüzde 2.3'e kadar düşmesini bekliyoruz. Türkiye borçla, faizle değil yatırımla, üretimle büyüyor" paylaşımı yaptı.
579 MİLYARLIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2022'de düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre öngörülen yatırım yüzde 43 arttı" dedi.
MTV'DE BİRİNCİ TAKSİT ZAMANI
2023 yılına ait Motorlu Taşıt Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi için sona gelindi. Her yıl 2 taksitte yatırılan MTV'nin ilk taksit ödeme süresi yarın sona erecek. Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya mobil uygulamasından 02.00- 23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkedeki bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.