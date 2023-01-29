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    • Ekonomi
    • 29.01.2023 11:28
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    • 29.01.2023 11:32
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    SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati grafiklerle açıkladı: Türkiye faiz bataklığını kurutuyor!

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin faiz bataklığından çıkışını grafiklerle anlattı. Bakan Nebati paylaşımında, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı." dedi.

    Türkiye faiz bataklığını kurutuyor!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin faiz bataklığından çıkışını grafiklerle anlattı. Bakan Nebati paylaşımında, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı." dedi.

    İşte Bakan Nebati'nin o paylaşımları
    Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

    2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz.

        2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı.

        2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati grafiklerle açıkladı: Türkiye faiz bataklığını kurutuyor!
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