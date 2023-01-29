SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati grafiklerle açıkladı: Türkiye faiz bataklığını kurutuyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin faiz bataklığından çıkışını grafiklerle anlattı. Bakan Nebati paylaşımında, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı." dedi.