TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ İL İL ARSA KURA TAKVİMİ! Taksitler ve ödeme planı nasıl olacak?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? Taksitler ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...
TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.
2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.