Restoran ve kafeler "kuver" kılıfıyla soyguna başladı! Adisyona bakan çılgına döndü





İKİ ÇAY 40 TL, GELEN FATURA 90 TL

Türkiye'de restoran ya da kafelerde yemek öncesinde ekmek, su, tereyağı ve zeytin gibi masaya önden gelen ürünler için yazılan kuveri bazı kafeler artık hemen her faturaya eklemeye başladı. Öyle ki, bazı kafeler 40 TL'ye iki bardak çay içen müşterisinden 50 TL de kuver ücreti alıyor. Vatandaşın önüne toplam 90 TL fatura koyuyor. Kuver ya da servis ücreti sadece restoran ya da kafelerde değil belediyeler tarafından işletilen ve kâr amacı gütmemesi gereken sosyal tesislerde bile var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen bir sosyal tesiste alınan kuver ücreti vatandaşların tepkisine neden olmuştu.