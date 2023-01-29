Restoran ve kafeler "kuver" kılıfıyla soyguna başladı! Adisyona bakan çılgına döndü

Fahiş fiyatta liderliği elden bırakmayan restoran ve kafelerin son soygun yöntemi 'kuver' oldu. Sabit giden döviz kuru, indirilen elektrik ve gaz ücretleri, düşüşe geçen hububat ve tahıl fiyatları, marketlerdeki sabit fiyat uygulamalarına rağmen zam üstüne zam yapan restoran ve kafeler, şimdi de servis ya da kuver ücreti adı altında vatandaşa fatura çıkarıyor.
İKİ ÇAY 40 TL, GELEN FATURA 90 TL
Türkiye'de restoran ya da kafelerde yemek öncesinde ekmek, su, tereyağı ve zeytin gibi masaya önden gelen ürünler için yazılan kuveri bazı kafeler artık hemen her faturaya eklemeye başladı. Öyle ki, bazı kafeler 40 TL'ye iki bardak çay içen müşterisinden 50 TL de kuver ücreti alıyor. Vatandaşın önüne toplam 90 TL fatura koyuyor. Kuver ya da servis ücreti sadece restoran ya da kafelerde değil belediyeler tarafından işletilen ve kâr amacı gütmemesi gereken sosyal tesislerde bile var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen bir sosyal tesiste alınan kuver ücreti vatandaşların tepkisine neden olmuştu.
ÇAĞRI KARŞILIK BULMADI
Hatırlanacağı üzere, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) enflasyonla mücadele kapsamında fiyat sabitleme çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrı da karşılık bulmadı. Fiyat artışını istinasız sürdüren restoran ve kafelerin menülerindeki fiyatlar hemen her hafta değişiyor. Ünlü bir kafe zincirinde iki hafta önce 12 TL olan çayın fiyatı 18 TL'ye, 30 TL olan Türk kahvesi fiyatı ise 45 TL'ye yükseldi. Ünlü bir köfte zincirinde menü fiyatları iki haftada yüzde 30 arttı.