Cari açığa yüz milyonlarca dolarlık katkı! Söğüt Altın Madeni ekonomiye nefes aldıracak





REZERV 60 TON

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan altın aramalarında iki kavram kullanıldığını belirterek, "Biri kaynak, diğeri rezerv. Kaynak çıkartılacak altın anlamına gelmiyor. Çıkartılacak altın rezerv demek. Bu sahada rezerv olarak 60 ton, kaynak olarak 109 ton altın var. Kaynağın hepsi rezerve dönüşmüyor. Bunun da hepsini bir günde çıkarmayacağız. Bu, 20 yıl boyunca çıkartacağımız bir şey" dedi. Altın aramalarında çok az da gümüş madeni bulduklarını anlatan Demircan, "Miktarı çok az. Bizim için asıl olan altın, yani gümüş çok kayda değer bir rakam oluşturmuyor" diye konuştu.