Cari açığa yüz milyonlarca dolarlık katkı! Söğüt Altın Madeni ekonomiye nefes aldıracak

70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Söğüt Altın Madeni, tam kapasiteye çıktığında bugünkü fiyatla 400 milyon $'lık cari açığı engellemiş olacak. Genel Müdür Aydın, "4 yıl sonra kapasite 6.5 ton/yılı bulacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Bilecik'te açılan Gübretaş Maden Yatırımları'nın Söğüt Altın Madeni tam kapasiteye ulaştığında bugünkü fiyatla yaklaşık 400 milyon dolarlık cari açığı engellemiş olacak. 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste 1.300 kişiye istihdam sağlanıyor.
İlk altın dökümünden sonra sohbet toplantısı düzenleyen Gübretaş'ın ana hissedarı olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ocak 2021'de Söğüt Altın Madeni'ne ilk kazmanın vurulduğunu, ruhsat sahasının yaklaşık 3 bin hektar civarında olduğunu belirterek, "Ocak 2021'den bu yana 70 milyon dolar yatırım yaptık. Bu birinci faz. Geriye iki faz daha yapacağız. Birinci faz tam olgunluk dönemine geldiğinde yılda 2.5 ton altın üretmiş olacağız. İkinci ve üçüncü faz yatırımlar da tamamlandığında yıllık altın üretme kapasitesi 6.5 tonu bulacak. Bu da asgari 4 yıl sonra..." dedi.