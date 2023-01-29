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    • Ekonomi
    • 29.01.2023 08:56
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    • 29.01.2023 08:56
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    1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Şubat ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 evde bakım maaşı ne kadar?

    Şubat ayına az bir zaman kala evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının Şubat ayı ödeme tarihi merak ediliyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. İşte, evde bakım parasının hangi illerde yattığının cevabı...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi 1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Şubat ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 evde bakım maaşı ne kadar?
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