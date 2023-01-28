Sıfır oto satışlarına inceleme! Hazine ve Maliye Bakanlığı stokçuluk ve haksız fiyat artışı iddiaları üzerine harekete geçti

Otomotiv sektöründe bir süredir devam eden stokçuluk ve haksız fiyat artışları yapıldığı yönündeki iddialar üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 2022'nin Eylül ayından bu yana satılan 260 bin '0 km' araca yönelik inceleme başlattı. İnceleme sırasında bu otomobillerin tüm satış aşamaları da mercek altına alınmış oldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu kapsamda 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi mercek altına alındı.



LİSTEYİ AŞANA CEZA

Ayrıca inceleme kapsamında sadece satıcılara değil, alıcılara da ulaşılarak araçlar ve aksesuarları için elden ödeme yapıp yapmadıkları soruldu. Liste fiyatı üzerinde talep edilen ücretlerin 'vergi kaçakçılığı' olarak değerlendirileceği kaydedilirken, inceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde söz konusu bayi ve distribütörlere ceza kesilecek.



KM OYUNU

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için geçtiğimiz yıl Eylül'de önemli bir adım atıldı. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Ancak bazı fırsatçılar bu kuralı delmek için türlü oyunlara başvurdu. Kimilerinin ilanlarda yanlış bilgi verdiği, kimi fırsatçıların da onlarca lüks araçla İstanbul-Edirne arasında mekik dokuduğu belirtildi.

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