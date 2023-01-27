Tüketicilere iki yılda 134 milyar TL katkı

Rekabet Kurumu, kurum faaliyetlerine ilişkin '2021-2022 Etki Analizi Raporu' başlıklı bir çalışma hazırladı. Bu raporda geçmiş iki yıllık süreçte Rekabet Kurulu tarafından alınan çeşitli kararların tüketici refahına sağladığı parasal katkının tutarı ölçülmeye çalışıldı.



Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil Pişmaf, raporun sonuçlarını şöyle açıkladı: "OECD kriterlerine göre yaptığımız hesaplamalarımızda, 2021- 2022 dönemine ilişkin çalışma kapsamında incelenen Kurul kararlarının, tüketiciye toplamda 134.6 milyar lira ve yıllık ortalama 67.3 milyar lira fayda sağladığı tahmin edildi.



Bu değerleri dolar cinsinden ifade edecek olursak ilgili dönemde tüketici faydasına toplam 13.1 milyar, yıllık ortalama 6.55 milyar dolarlık bir katkıdan bahsediyoruz. Hesaplanan yıllık ortalama fayda GSYH'nin yaklaşık binde 7.7'sine, toplam fayda ise yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor.



Bu bakımdan, yapılan çalışmanın sonuçları, kurumun tüketiciye sağladığı faydanın ne kadar önemli bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor.



SANAYİ ELEKTRİĞİNE YÜZDE 12 İNDİRİM

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."



MERKEZ: FİYAT ARTIŞLARININ DEVAMI İÇİN ZEMİN KALMADI

MERKEZ Bankası 2023 enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22.3 olarak korudu. Fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmadığını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler belirgin yavaşlamayı teyit ediyor" diye konuştu. Kavcıoğlu, dijital Türk lirası ile ilgili "İlk pilot uygulamasını ilk çeyrek sonu gibi denemeyi düşünüyoruz" dedi.

ORTA GELİRLİLERE KONUT DESTEĞİ

TBMM Genel Kurulu, orta gelirli vatandaşın konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyasının finansman altyapısını oluşturan yasayı kabul etti. Kampanya kapsamında 100 bin konut satılması ve devletin toplamda 18.2 milyar lira destek vermesi bekleniyor. Hazine, ev alanlara hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar destek verecek. Bu oranı % 30-50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi 1 yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. (Zübeyde YALÇIN)



ALTINDA YENİ REKOR

ALTIN fiyatlarında yükseliş sürüyor. Ons altın bin 950 dolar seviyelerine yükseldi. Bu yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın dün rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü. Yatırımcısına yeni yılın ilk gününden bu yana yaklaşık yüzde 10 kazandıran gram altın, dün Kapalıçarşı'da bin 187 lira, çeyrek altın bin 947 lira, tam altın 7 bin 758 lira seviyesinde işlem gördü.