Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar! Asgari ücret, EYT ve Sözleşmeliye kadro...

Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır.

IMF programları istikrarsızlık getirir.

Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.

Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.

Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

Asgari ücreti 455-460 dolar seviyesine çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.

140 BİN PERSONELE KADRO YOLU

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız.

Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'DEN SON DURUM NE?

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık.

EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir.

Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır.



EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.