Orta gelirliye dev konut projesinde detaylar ortaya çıktı! Yüzde 30'a kadar, geri ödemede basit faiz, fırsatçılara ceza...

Hükümetin orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlattığı 'Yeni evim kampanyası'nın detayları belli oldu.
'Yeni evim kampanyası' ile 100 bin konut yapılması hedefleniyor. İşte Hükümet'in ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırladığı tarihi projenin detayları.
TBMM Genel Kurulu, orta gelirli vatandaşın konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyasının finansman altyapısını oluşturan yasayı kabul etti.
Kampanya kapsamında 100 bin konut satılması ve devletin toplamda 18,2 milyar lira destek vermesi bekleniyor.