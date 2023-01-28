Türkiye'de altın rezervi ne kadar? 109 ton altın ne kadar, kaç TL/dolar? Gübretaş'tan müjde: Bilecik Söğüt altın madeni nerede?

Bilecik altın madeni hakkında aramalar hız kazandı. 2020 yılında bulunan 109 altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi. İlk altın dökümü Başkan Erdoğan tarafından gerçekleşecek. Peki, 109 ton altın ne kadar, kaç TL/dolar? Bilecik Söğüt altın madeni nerede? Türkiye'de altın rezervi ne kadar? İşte detaylar!
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk altın dökümünü yapacağı Söğüt'teki altın madeninde ilk altın dökümü Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
109 TONLUK ALTIN REZERVİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 120 MİLYAR LİRA
2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi. Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılıyor.
3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira. Başkan Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği madende çalışmalar hızla sürüyor.
YILDA 6-7 TON ALTIN ÜRETİLECEK
Altın üretimine başlanmasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak.
Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.