SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması: Aşağı yönlü güncelleme...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023'ün ilk enflasyon raporu için sunum gerçekleştiriyor. Kavcıoğlu sunumda, "2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İşte Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

2022'deki savaş nedeniyle enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yükseldi. Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır

Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle normalleşme eğilimi görülmeye başlandı.

2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir.

Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir

Türkiye'de büyümenin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yılın üçüncü çeyreğinde dış talep görünümü nedeniyle sınırlı ivme kaybına rağmen Türkiye ekonomisi büyümüştür.

Yatırımlar olumsuz küresel görünüme rağmen kesintisiz olarak devam etmiştir. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullanımı desteklenmiştir.

Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı.

3. çeyrekte sanayi üretiminde dış talebin olumsuz etkileri sınırlı olarak hissedilmiştir.

İşgücü piyasası sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında pandemi öncesinden bu yana istihdam sayısını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.

Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. İhracat sağlam ekonomik temeller üzerindeki güçlü seyrine devam etmiştir. 2022'de enerji ithalatının milli gelirdeki payı tarihi yüksek seviye olan yüzde 11 düzeyine çıktı.

2022'de cari açığımız yükselmiştir. Son dönemdeki enerji ve paritedeki gelişmelerin etkisiyle cari açığın gerilemesi beklenmektedir.

Enerji fiyatları dışlandığında ekonomimiz cari fazla vermiştir.

Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir. Aylık enflasyon tarihsel ortalamalara yakınsıyor. Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır.

Üretici fiyat artışları 2022 boyunca kademeli olarak azaldı.

Yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır. Fiyatlama davranışlarının ekonominin temellerine uyumlu hale gelecektir.