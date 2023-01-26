En fazla yatırım Türkiye'ye! 2022'de EBRD'den Türkiye'ye yatırım yağdı

Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 1,63 milyar avro ile 2022'de yıllık bazda en fazla yatırım yaptığı ülke oldu.

EBRD, 2022'de Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, bankanın 2022'deki yatırımlarıyla Türkiye'deki toplam yatırımı 17 milyar avroya ulaştı ve bu yatırımların yüzde 85'ini özel sektör oluşturdu.