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    • Ekonomi
    • 26.01.2023 09:05
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    • 26.01.2023 09:05
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    Şirketlerin kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisna süresi uzatıldı

    Son dakika haberi | Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Şirketlere kur korumalı mevduatta vergi istisnası

    Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, kurumların 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

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    Haberler Ekonomi Şirketlerin kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisna süresi uzatıldı
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