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    • Ekonomi
    • 26.01.2023 08:09
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    • 26.01.2023 08:14
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    Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de! Kimler kadro hakkı kazandı? Kadroya geçenlerin hakları neler?

    Kamuda çalışan yüzbinlerce kişiye kadro verilmesini ön gören karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Peki kimler kadro hakkı kazandı? Kadroya geçenlerin hakları neler?

    Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de!

    Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

    Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

    Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

        Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

        Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

        28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek.

        Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

        Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

            Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

            Düzenleme kapsamında kadro hakkı elde edecek personel alanları şöyle:

            4B'li personel

            Mahalli idareler personeli

            Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel

            Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

            Kamu dışı aile sağlığı çalışanları

            Vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar

            Vekil ebe ve hemşireler

            İŞTE ALINACAK HAKLAR
            Kademe, derece hakkı olacak.

            Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.

            Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.

            Kurumlar arası yer değiştirebilecek.

                Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.

                Eş durumundan tayin hakkı olacak.

                Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.

                Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.

                Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.

                Doğum sonrası işine dönebilecek.
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                Haberler Ekonomi Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de! Kimler kadro hakkı kazandı? Kadroya geçenlerin hakları neler?
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