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    Zamda sınırı aştılar! Özel okullar yüzde 65 sınırını aşmak için başka yollara başvurdular

    Kimi özel okullar yüzde 65 zam sınırını delmenin yolunu buldu. 3-3.5 katına çıkan yemek ücretleri velileri bezdirirken, ‘genel gider’ adı altında para isteyen de çıktı. Etütler bile bazı okullarda ücretli oldu.

    Özel fatura

    2023-2024 eğitim-öğretim sezonu için erken kayıt dönemi sürerken, kimi özel okulları yüzde 65 zam sınırı da durduramadı. Ara sınıfların yıllık ücretine yüzde 65 zam sınırı, diğer kalemlerle aşıldı. Yemek ücretini 3-3.5 katına çıkaran okullar olduğu gibi, kimileri de 'genel gider' adı altında velilerden ek ödeme istiyor. Hatta bazı okullarda etütler bile ücretli oldu. 10 bin 500 liraya varan etüt, kurs ücreti ortaya çıktı. Velilerden ise şikayet yağdı. Zam sınırının tüm sınıfları kapsamasını isteyen veliler, "Yemek ve kırtasiye faturası dahil tüm ödemelerde artışa sınır getirilsin" çağrısı yaptı. İşte velilerde gelen şikayetlerden bazıları:



    10.500 TL KURS PARASI
    Okulun yıllık ücreti yeni başlayanlar için 230 bin lira. 30 bin lira yemek, 10 bin 500 lira genel gider, 10 bin 500 lira da kurs masrafı çıkarıldı.
    Geçen yıl 11 bin lira olan yemek ücretini 30 bin lira yaptılar. Ayrıca geçen yıl olmayan 'genel hizmet gideri' diye bir şey eklemişler, o da 9 bin lira. Daha eğitim ücretine gelemedik bile. Kıyafeti, servis ücreti, kitap seti falan da olunca 130 bin lirayı buluyor.
    Genel gider yetmedi. LGS'ye hazırlanacak çocuklar için Cumartesi günleri okulun yaptığı zorunlu etüt için 7 bin 500 lira gibi bir rakam da karşımıza çıktı.



    38 BİN TL'YE YEMEK
    Yıllık okul ücretine yüzde 65 oranında artış yaptılar ama bu kez de 38 bin lira zorunlu yemek, 18 bin lira da zorunlu aktivite faturasını bizlere dayattılar.
    10 bin lira olan yemek ücretimiz yeni eğitim yılı için 35 bin liraya çıktı. Geçen yıl eğitim ücretinin 4'te 1'i olan bu ücret, şimdi yarısından fazla. Fiyat artışlarına 'Dur' denilmeli.



        GENEL GİDER FATURASI
        Aralık ayında yüzde 90 zamla erken kayıt aldılar. Şimdi bu ödemeyi yüzde 65 zam ile revize etme talebimizi reddettiler. 'Resmi açıklamayı Ocak ayı sonunda yapacağız' dediler.
        Eskişehir'deki çocuğumuzun okulu 'genel gider kitap kırtasiye' adında yeni bir sözleşme kalemi uydurdu. Geçen yıl 4 bin 500 lira olan kitap-kırtasiye kalemini 33 bin liraya çıkarttı.
        Okul ücretini yüzde 65 artırdılar ama yemeğe 37 bin 800 lira dediler. Etüt, kurum yayınları, gezi giriş ücretleri, gezi servis ücretleri gibi kalemler için de 'genel gider' adı altında para istiyorlar.

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        Haberler Ekonomi Zamda sınırı aştılar! Özel okullar yüzde 65 sınırını aşmak için başka yollara başvurdular
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