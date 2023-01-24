Zamda sınırı aştılar! Özel okullar yüzde 65 sınırını aşmak için başka yollara başvurdular

2023-2024 eğitim-öğretim sezonu için erken kayıt dönemi sürerken, kimi özel okulları yüzde 65 zam sınırı da durduramadı. Ara sınıfların yıllık ücretine yüzde 65 zam sınırı, diğer kalemlerle aşıldı. Yemek ücretini 3-3.5 katına çıkaran okullar olduğu gibi, kimileri de 'genel gider' adı altında velilerden ek ödeme istiyor. Hatta bazı okullarda etütler bile ücretli oldu. 10 bin 500 liraya varan etüt, kurs ücreti ortaya çıktı. Velilerden ise şikayet yağdı. Zam sınırının tüm sınıfları kapsamasını isteyen veliler, "Yemek ve kırtasiye faturası dahil tüm ödemelerde artışa sınır getirilsin" çağrısı yaptı. İşte velilerde gelen şikayetlerden bazıları:
10.500 TL KURS PARASI
Okulun yıllık ücreti yeni başlayanlar için 230 bin lira. 30 bin lira yemek, 10 bin 500 lira genel gider, 10 bin 500 lira da kurs masrafı çıkarıldı.
Geçen yıl 11 bin lira olan yemek ücretini 30 bin lira yaptılar. Ayrıca geçen yıl olmayan 'genel hizmet gideri' diye bir şey eklemişler, o da 9 bin lira. Daha eğitim ücretine gelemedik bile. Kıyafeti, servis ücreti, kitap seti falan da olunca 130 bin lirayı buluyor.
Genel gider yetmedi. LGS'ye hazırlanacak çocuklar için Cumartesi günleri okulun yaptığı zorunlu etüt için 7 bin 500 lira gibi bir rakam da karşımıza çıktı.
38 BİN TL'YE YEMEK
Yıllık okul ücretine yüzde 65 oranında artış yaptılar ama bu kez de 38 bin lira zorunlu yemek, 18 bin lira da zorunlu aktivite faturasını bizlere dayattılar.
10 bin lira olan yemek ücretimiz yeni eğitim yılı için 35 bin liraya çıktı. Geçen yıl eğitim ücretinin 4'te 1'i olan bu ücret, şimdi yarısından fazla. Fiyat artışlarına 'Dur' denilmeli.