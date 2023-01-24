Zamda sınırı aştılar! Özel okullar yüzde 65 sınırını aşmak için başka yollara başvurdular





10.500 TL KURS PARASI

Okulun yıllık ücreti yeni başlayanlar için 230 bin lira. 30 bin lira yemek, 10 bin 500 lira genel gider, 10 bin 500 lira da kurs masrafı çıkarıldı.

Geçen yıl 11 bin lira olan yemek ücretini 30 bin lira yaptılar. Ayrıca geçen yıl olmayan 'genel hizmet gideri' diye bir şey eklemişler, o da 9 bin lira. Daha eğitim ücretine gelemedik bile. Kıyafeti, servis ücreti, kitap seti falan da olunca 130 bin lirayı buluyor.

Genel gider yetmedi. LGS'ye hazırlanacak çocuklar için Cumartesi günleri okulun yaptığı zorunlu etüt için 7 bin 500 lira gibi bir rakam da karşımıza çıktı.