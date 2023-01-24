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    Kıra öder gibi ev! Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü

    Proje kapsamında 1.1 milyon liralık konut için taksitlerin ilk yıl 4 bin 500, ikinci yıl 5 bin 400, üçüncü yıl 6 bin 500 lira düzeyinde olacağı belirtildi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kıra öder gibi ev

    Orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2.75 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak. Program ile vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak, ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Komisyon'da yaptığı sunumda, finansman taksitlerinin ilk 3 yılını ödeme kolaylığı dönemi olarak adlandırdıklarını, bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca taksitlerin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmının geri ödeme şartıyla karşılanmasının planlandığını söyledi.
    Hazal ATEŞ



    TÜRKİYE'DE 1'İNCİ DÜNYADA 5'İNCİ
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan videoyu paylaştı. Kurum'un, sosyal medya hesabından, "Dünyada beşinci, Türkiye'de birinci, çok yakında" ifadeleriyle paylaştığı videoya göre, millet bahçesinin altyapı imalatlarının yüzde 95'i tamamlandı. Şehir parkında spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı ve sergi alanı, aşevi, kütüphane, millet kıraathaneleri yer alacak ve doğal ürünler yetiştirilecek. Bahçede kuzey ve güney yönünde uzanan 'Abıhayat' deresi, seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak. Deprem riskine karşı da bahçede toplanma alanı kurulacak. Afet anında 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişilik acil barınma alanı oluşturulabilecek.



    KÂRTALKAYA
    Kayak merkezleri yarı yıl tatiliyle hareketlendi, ama fiyatlar da tırmandı. Sadece otel fiyatları değil yeme-içme fiyatları da şaşırttı. Kartalkaya'da fiyatlar, pahalılıkta yaz aylarının şampiyonu olan Bodrum'a rakip oldu. Önceki yıllarda da fiyatlarıyla gündem olan Kartalkaya'daki bir otelin restoranından yansıyan menü, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Otelde 750 ml'lik suya 140, bir pideye 300 lira fiyat istendi. 6 kişilik bir gruba 32 bin 500 lira yeme-içme faturası çıkarıldı. Bunun 3 bin lirası da servis ücreti oldu. İşte Kartalkaya'daki cep yakan fiyatlardan bazıları

    KAHVE: 100 TL
    SICAK ÇİKOLATA: 130 TL
    KOLA: 100 TL
    KUŞBAŞILI PİDE: 300 TL
    750 ML SU: 140 TL
    MİNERALLI SU (330 ML): 75 TL
    BALIK-PATATES: 330 TL
    TAVUK-PATATES: 300 TL
    PİZZA: 360 TL
    KOKTEYL: 450 TL
    MEVSİM MEYVELERİ: 250 TL



        EN ZENGİN CEO İZMİRLİ ÇIKTI
        ABD'li banka JP Morgan'ın CEO'su olan Jamie Dimon'ın kazancı açıklandı. Dimon, bankadan 2022 yılında 34.5 milyon dolar gelir elde etti. Banka Dimon'a 2022 yılı için 1.5 milyon dolar maaş ve 33 milyon dolar performans tabanlı teşvik edici tazminat ödedi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Dimon, bir süre önce verdiği röportajda, "3 kuşaktır bankacıyız. Büyükbabam İzmir'de bankacılığa başladı" demişti. Dimon, 10 işadamına yaptığı danışmanlıktan yılda 26 milyon dolar kazanıyor.

        'RESESYON OLASILIĞI AZALDI'
        Jpmorgan'ın yaptığı modellemeye göre piyasalarda resesyon olasılığı düştü. Tahvil ve hisse senetlerine kadar 7 varlık sınıfında fiyatlamalar, resesyon olasılığının yüzde 50'den az olduğunu gösteriyor.

        GENÇLERE KARİYER DESTEĞİ
        Türkiye'nin, 'dünyanın yetenek üssü' olarak konumlandırılması hedefiyle, dört yıldır ülkemizin 23, dünyanın ise 14 farklı noktasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda sürdürülen Kariyer Fuarları bu yıl 3 ilimizde tematik fuarlar ile başlıyor. 300 bin gencin katılımı ile İzmir'de 17-18 Şubat'ta 'Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı', İstanbul'da 27-28 Şubat'ta 'Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı', Adana'da 9-10 Mart'ta 'Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı' yapılacak. Söz konusu fuarlara; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi paydaşlık edecek.

        36 BİN KONUT İÇİN KURA ZAMANI
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 64 ilin kura çekimi tamamlandı. 76 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan kura çekimleriyle 164 bin 666 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. 7'nci etap kura çekilişleri de dün başladı, 8 Şubat'a kadar tamamlanacak. Bu etapta 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahipleri belirlenecek. Proje çerçevesinde 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Mart'a kadar tamamlanacak.

        İŞTE 7. ETAP KURA TAKVİMİ
        ✖ 23-28 Ocak: Bursa, 8.650 konut
        ✖ 23-24 Ocak: Isparta, 1.828 konut
        ✖ 25 Ocak: Burdur, 1.454 konut
        ✖ 26-27 Ocak: Denizli, 3.150 konut
        ✖ 28-29 Ocak: Muğla, 2.600 konut
        ✖ 29-31 Ocak: Balıkesir, 3.975 konut
        ✖ 30-31 Ocak: Aydın, 3.072 konut
        ✖ 1 Şubat: Çanakkale, 1.290 konut
        ✖ 1-3 Şubat: Manisa, 4.094 konut
        ✖ 4 Şubat: Uşak, 1.050 konut
        ✖ 5-6 Şubat: Kütahya, 2.280 konut
        ✖ 7-8 Şubat: Afyonkarahisar, 3.125 konut

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        Haberler Ekonomi Kıra öder gibi ev! Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü
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