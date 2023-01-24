Kıra öder gibi ev! Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü





EN ZENGİN CEO İZMİRLİ ÇIKTI

ABD'li banka JP Morgan'ın CEO'su olan Jamie Dimon'ın kazancı açıklandı. Dimon, bankadan 2022 yılında 34.5 milyon dolar gelir elde etti. Banka Dimon'a 2022 yılı için 1.5 milyon dolar maaş ve 33 milyon dolar performans tabanlı teşvik edici tazminat ödedi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Dimon, bir süre önce verdiği röportajda, "3 kuşaktır bankacıyız. Büyükbabam İzmir'de bankacılığa başladı" demişti. Dimon, 10 işadamına yaptığı danışmanlıktan yılda 26 milyon dolar kazanıyor.



'RESESYON OLASILIĞI AZALDI'

Jpmorgan'ın yaptığı modellemeye göre piyasalarda resesyon olasılığı düştü. Tahvil ve hisse senetlerine kadar 7 varlık sınıfında fiyatlamalar, resesyon olasılığının yüzde 50'den az olduğunu gösteriyor.



GENÇLERE KARİYER DESTEĞİ

Türkiye'nin, 'dünyanın yetenek üssü' olarak konumlandırılması hedefiyle, dört yıldır ülkemizin 23, dünyanın ise 14 farklı noktasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda sürdürülen Kariyer Fuarları bu yıl 3 ilimizde tematik fuarlar ile başlıyor. 300 bin gencin katılımı ile İzmir'de 17-18 Şubat'ta 'Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı', İstanbul'da 27-28 Şubat'ta 'Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı', Adana'da 9-10 Mart'ta 'Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı' yapılacak. Söz konusu fuarlara; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi paydaşlık edecek.



36 BİN KONUT İÇİN KURA ZAMANI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 64 ilin kura çekimi tamamlandı. 76 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan kura çekimleriyle 164 bin 666 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. 7'nci etap kura çekilişleri de dün başladı, 8 Şubat'a kadar tamamlanacak. Bu etapta 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahipleri belirlenecek. Proje çerçevesinde 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Mart'a kadar tamamlanacak.



İŞTE 7. ETAP KURA TAKVİMİ

✖ 23-28 Ocak: Bursa, 8.650 konut

✖ 23-24 Ocak: Isparta, 1.828 konut

✖ 25 Ocak: Burdur, 1.454 konut

✖ 26-27 Ocak: Denizli, 3.150 konut

✖ 28-29 Ocak: Muğla, 2.600 konut

✖ 29-31 Ocak: Balıkesir, 3.975 konut

✖ 30-31 Ocak: Aydın, 3.072 konut

✖ 1 Şubat: Çanakkale, 1.290 konut

✖ 1-3 Şubat: Manisa, 4.094 konut

✖ 4 Şubat: Uşak, 1.050 konut

✖ 5-6 Şubat: Kütahya, 2.280 konut

✖ 7-8 Şubat: Afyonkarahisar, 3.125 konut

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