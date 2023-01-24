Kıra öder gibi ev! Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü

Orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2.75 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak. Program ile vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak, ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Komisyon'da yaptığı sunumda, finansman taksitlerinin ilk 3 yılını ödeme kolaylığı dönemi olarak adlandırdıklarını, bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca taksitlerin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmının geri ödeme şartıyla karşılanmasının planlandığını söyledi.
Hazal ATEŞ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan videoyu paylaştı. Kurum'un, sosyal medya hesabından, "Dünyada beşinci, Türkiye'de birinci, çok yakında" ifadeleriyle paylaştığı videoya göre, millet bahçesinin altyapı imalatlarının yüzde 95'i tamamlandı. Şehir parkında spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı ve sergi alanı, aşevi, kütüphane, millet kıraathaneleri yer alacak ve doğal ürünler yetiştirilecek. Bahçede kuzey ve güney yönünde uzanan 'Abıhayat' deresi, seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak. Deprem riskine karşı da bahçede toplanma alanı kurulacak. Afet anında 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişilik acil barınma alanı oluşturulabilecek.
KÂRTALKAYA
Kayak merkezleri yarı yıl tatiliyle hareketlendi, ama fiyatlar da tırmandı. Sadece otel fiyatları değil yeme-içme fiyatları da şaşırttı. Kartalkaya'da fiyatlar, pahalılıkta yaz aylarının şampiyonu olan Bodrum'a rakip oldu. Önceki yıllarda da fiyatlarıyla gündem olan Kartalkaya'daki bir otelin restoranından yansıyan menü, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Otelde 750 ml'lik suya 140, bir pideye 300 lira fiyat istendi. 6 kişilik bir gruba 32 bin 500 lira yeme-içme faturası çıkarıldı. Bunun 3 bin lirası da servis ücreti oldu. İşte Kartalkaya'daki cep yakan fiyatlardan bazıları
KAHVE: 100 TL
SICAK ÇİKOLATA: 130 TL
KOLA: 100 TL
KUŞBAŞILI PİDE: 300 TL
750 ML SU: 140 TL
MİNERALLI SU (330 ML): 75 TL
BALIK-PATATES: 330 TL
TAVUK-PATATES: 300 TL
PİZZA: 360 TL
KOKTEYL: 450 TL
MEVSİM MEYVELERİ: 250 TL