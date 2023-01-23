Dünyanın yetenek üssü olma yolunda yeni bir adım daha: Türkiye 2023'te üç uluslararası kariyer fuarına ev sahipliği yapacak

TÜRKİYE DÜNYANIN HER YERİNDEN YETENEKLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı, 17-18 Şubat 2023'te, tarihin ilk hastanesinin sınırları içinde kurulması ve Roma Dönemi'nden bu yana "ölümün girmediği yer", "vasiyetnamelerin açılmadığı şehir" olması nedeniyle İzmir'de yapılacak.

Geçmişin gücünü bugüne taşıyacak fuar ile sağlık ihracatında dünyanın ilk 10'u arasında yer alan Türkiye için İzmir'in uluslararası bir çekim merkezi olarak konumlandırılma hedefine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Sağlık Bakanlığı paydaşlığındaki fuar, Ege Üniversitesi ile bölgedeki 18 üniversitenin işbirliğinde organize edilecek.

Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı ise tarih boyunca İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının merkezi olan, bugün de finans merkezi haline gelen İstanbul'da 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı, Adana'da 9-10 Mart 2023'te düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinde tarımsal alanda teknik aletlerin ve traktörün kullanımına öncülük etmesi, 1924 tarihli ilk uluslararası Tarım Fuarı'na da ev sahipliği yapması nedeniyle seçilen Adana'daki bu fuarda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin paydaşlığını Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak.

Fuar, Çukurova Üniversitesinin başkanlığında, Konya ve Adana üniversiteleri tarafından organize edilecek.