Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Peki, Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, KYK borçları SİLİNECEK Mİ? Yapılandırma paketi kimleri kapsıyor? Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte detaylar!
TESK'TEN YENİ PAKETE TAM DESTEK
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı "Vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi tüm vatandaşlarımız için sevindirici, yeni bir düzenleme içe esnafımız da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olmaların yolu açılmalı" dedi. Palandöken, kış döneminde esnafın elektrik ve doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zamana yayılmalı" ifadelerini kullandı.
KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. KABİNE'de görüşülecek düzenleme ile vergi, prim ve cezadan, öğrenim kredilerine kadar tüm borçlar yapılandırılabilecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek?
"Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması yapılacak. Devletimiz sözleşmeli personel, 3600 ek göstergesi, asgari ücretteki artışla vatandaşın cebine 1 lira daha fazla koyma adına önlemler alıyor.
Özellikle esnafımız, vatandaşımızın vergi borçları, SGK primleri birikti. Devletimiz diyor ki ben herkesin borçlarını yapılandıracağım. Bu paket 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren paket. Kamu alacağı kapsamındaki tüm borçları ilgilendiriyor.