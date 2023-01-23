Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, KYK borçları SİLİNECEK Mİ? Yapılandırma paketi kimleri kapsıyor? Hangi borçlar yapılandırılacak?

KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. KABİNE'de görüşülecek düzenleme ile vergi, prim ve cezadan, öğrenim kredilerine kadar tüm borçlar yapılandırılabilecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek?

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması yapılacak. Devletimiz sözleşmeli personel, 3600 ek göstergesi, asgari ücretteki artışla vatandaşın cebine 1 lira daha fazla koyma adına önlemler alıyor.

Özellikle esnafımız, vatandaşımızın vergi borçları, SGK primleri birikti. Devletimiz diyor ki ben herkesin borçlarını yapılandıracağım. Bu paket 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren paket. Kamu alacağı kapsamındaki tüm borçları ilgilendiriyor.