90 BİN TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeliye kadro sorunlarını çözmek için yoğun bir mesai harcadı. Bu konularla ilgili yasal düzenlemeler tamamlanırken gözler 90 bin işçi için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi için hükümetin geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalara dikkat çekerek 1 milyon işçiye kadro verildiğini hatırlattı.