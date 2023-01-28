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    • Ekonomi
    • 28.01.2023 12:02
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    • 28.01.2023 12:02
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    Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek?

    Bülbüloğlu Vinç halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki; Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman?

    Bülbüloğlu Vinç halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki; Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek? İşte detaylar!

    Bülbüloğlu Vinç halka arz fiyatı ne kadar?

    Bülbüloğlu Vinç hissesi 31 TL'den halka arz olacak.

    Bülbüloğlu halka arz ne zaman?

    Bülbüloğlu Vinç hisselerinin talep toplama zamanı henüz belli değil. Ancak talep toplamanın önümüzdeki hafta başlaması öngörülüyor.

    Bülbüloğlu borsa kodu ne?

    Bülbüloğlu Vinç hissesinin sembolü "BVSBU" olacak

        Bülbüloğlu Vinç halka arz büyüklüğü ve açıklık oranı nedir?

        Bülbüloğlu Vinç halka arzının büyüklüğü 356.5 milyon TL olarak açıklandı. Bülbüloğlu Vinç'in halka arz açıklık oranı 30,59%'dür. Toplamda 11.5 milyon adet lot dağıtılacaktır.

        Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verecek?

        Dağıtım şekli oransal dağıtım olacak. Satışa sunulacak lot miktarı ise 11.500.000 TL

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        Haberler Ekonomi Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek?
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