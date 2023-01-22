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    Altın rekora doymuyor! Gram 1.165 TL

    ABD enflasyon verisi sonrası ons altın değer kazanarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise ons altından aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Altın rekora doymuyor
    ABD enflasyon verisi sonrası ons altın değer kazanarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise ons altından aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in Şubat ayındaki faiz kararı altın fiyatlarının seyrini belirleyecek. Doç Dr. Cüneyt Dirican şunları söyledi: "Stratejik ve makro seviyeden baktığımız zaman altının değer kazanmasının nedenlerinden biri merkez bankaları. Özellikle son üç yıldır baktığımız zaman merkez bankaları altına daha fazla talep gösteriyor. Uzun zamandır Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Çin gibi merkez bankaları da alıcı. Enflasyonist dönemlerde, savaş dönemlerinde, enerji maliyetlerinin arttığı dönemlerde ons altının fiyatı genelde yükseliyor. Dünyada enflasyonist bir süreç var, durgunluk var, enerji fiyatlarında 120 dolarları gördük. Yanı başımızda savaş var. Pandemiden çıktık. Bizdeki dolar/TL ile gram altın fiyatı yukarıya doğru ya da aşağıya doğru gitmesi mümkün olabilir. Ama yönünü söylemem doğru olmaz."

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