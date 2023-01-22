İlk külçe Başkan Erdoğan'dan! Tarih belli oldu! Bilecik'ten altın fışkıracak

Türkiye'nin altın üretimini artıracak bu keşif, aynı zamanda tarım ekonomisine de yansıyacak. Buradan elde edilen değerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Türk çiftçisine doğrudan katkı sağlaması ve vatandaşa yönelik yatırımlar için kaynak oluşturması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Söğüt'teki maden sahası, altın yoğunluğu bakımından da ilgi çekiyor. Ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı, dünyada ortalama yüzde 2-3 civarında. Söğüt'teki keşif sahasında 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ise ortalama oranı yüzde 8,6 seviyesinde. Bu oranın, maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere ve yüzde 14'lere çıktığı belirtiliyor. Bu oran da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.