İlk külçe Başkan Erdoğan'dan! Tarih belli oldu! Bilecik'ten altın fışkıracak

Madencilik alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, Bilecik'te keşfedilen yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki 109 ton (3,5 milyon ons) altını ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta cuma günü Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasına gelmesi ve burada ilk külçe altını dökmesi bekleniyor.
2020 yılı sonunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ'a ait Söğüt ilçesinde bulunan maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmişti. Tespitin ardından harekete geçen GÜBRETAŞ, rezervin yerli ve milli kaynaklarla çıkarılması için ayrı bir maden şirketi kurmuştu. 450 milyon TL'yi aşması beklenen yatırımla birlikte, iki yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonuç verdi. Başkan Erdoğan'ın ilk külçeyi dökeceği maden sahasında, çalışmalar daha da hızlanacak. İlk etapta, keşfedilen altının, çıkarılmaya hazır olan yüzde 82 oranındaki rezervinin işlenmesi bekleniyor.
Maden sahasında Akbaştepe ve Korudanlık olarak adlandırılmış iki ayrı cevher damarı bulunuyor. Bu damarlardaki altının yüzde 95'lik kısmının yeraltı üretim yönetimi ile işlenmesi planlanıyor. Böylece, sahada hayata geçirilecek cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor. Yaklaşık 1.000 kişinin istihdam edilmesi beklenen Söğüt'teki madenin hayata geçmesiyle Türkiye'de yaklaşık 40 ton civarında seyreden mevcut altın üretimin de doğrudan artması söz konusu olacak.