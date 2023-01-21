Sözleşmeliye kadro başlıyor! 30 günde başvuru, 60 günde memurluk

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Düzenlemenin yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde atamalar gerçekleşecek. 4B'li personel, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeliler, Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler yasa kapsamında yer alıyor. Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilecek. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, başvurmaları halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. 4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. 4 yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN